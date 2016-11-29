 ''Dönüşüm çok yakın'' – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    ''Dönüşüm çok yakın''

    ''Dönüşüm çok yakın''
    , Brezilya basınına konuştu. Tedavisi süren sambacı, "Dönüşüm çok yakın ama bütün bu çalışmalarımı sabırsız davranarak bir anda yok edemem. Yüzde 100 iyileşene kadar beklemeliyim" ifadesini kullandı.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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