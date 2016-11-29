 ''Beşiktaş'ın beni istemesi onurdur'' – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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HEPSİ
    29 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    '''ın beni istemesi onurdur''

    ''Beşiktaş'ın beni istemesi onurdur''

    Altınordu’dan ’a transfer olan 20 yaşındaki yıldız “’ın teklifi benim için onurdur” ifadesini kullandı.

    'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan 20 yaşındaki milli oyuncu, "İnsan ister istemez gururlanıyor. Önceki sezon TFF 1. Lig'de şimdi ise Bundesliga'da olmak çok güzel. Şu anda lig çok zor ve sonuna kadar mücadele var. Geçen sezonda kaliteli takımımız vardı. Bu sezonda kaliteli takım olunca her şey belirleyici oluyor. Bu takım kafamda yoktu ama burada hocamla konuşunca fikrim değişti" dedi.

    OLUMLU BAKIYOR
    Çağlar şöyle devam etti: "Beşiktaş'ın beni istemesi çok güzel bir duygu. Avrupa'yı denemek istedim. Yaşım çok genç ve gelişime açığım. Yönetim ve hoca beni çok sıcak karşıladı burası oldu. Beşiktaş'ın beni istemesi onurdur." Genç oyuncunun bu açıklamaları, Çağlar'ın ilerleyen dönemde gelecek bir teklife olumlu yanıt vereceği şeklinde yorumlandı.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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