Beşiktaş'a anlamlı ziyaret!
Beşiktaş Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Tolga Zengin, Necip Uysal ve Olcay Şahan, Kanser Savaşçıları Derneğinin üyeleriyle bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi'nin düzenlediği etkinlikle Kanser Savaşçıları Derneğinin üyeleri BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Güneş ve futbolcularla buluştu.
Organizasyon kapsamında antrenmanını izleyen üyeler daha sonra Güneş ve futbolcularla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:59
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 40
Yorum
sabir 30 yildir takip ediyorsun ama su an dürüst degilsin kardes.gözündeki renk körlügünden siyrilamiyorsun maalesef.Madem öyle maclardan sonra tartismali pozisyonlar izlensin,Sonuca etki eden hata durumunda maclar tekrarlansin.Tabii böyle birsey isinize gelmez.Fenerbahceye sallamak hedef saptirmak isteyenlerin tek dayanagi bu ülkede.Bir macta fener katledilir.üc net penaltisi verilmez.Maci gene de koparir,3-4 fark öne gecer,olmayan bir penalti uydurulur ki,tüm kamuoyu "fener kollaniyor"moduna gecsin diye.Bu bir algi operasyonudur.vodafon arenada besiktasin eksik oynadigi tek bir mac göster ki,hakemlerin sizi kollmadigina inanayim.Bu sene fener iki maci eksik tamamladi,hatirlatirim.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 98
Yorum
fb Cekkemiyosaniz anten yakin ezikler
- Fenerbahçe Kasım ayında yenilmiyor
Toplam 6
Yorum
2019 9 KASIM 2019 C.tesi , FB-gs maçı olsa , 9-0 yakışır mı ? bence yakışır :)))
Beşiktaş'a anlamlı ziyaret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.