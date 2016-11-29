 Beşiktaş Sompo Japan Ludwigsburg önünde – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    önünde

    Beşiktaş Sompo Japan Ludwigsburg önünde
    E Grubu'nun namağlup lideri , 7. hafta maçı için Almanya'nın takımına konuk olacak. Beşiktaş yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor. Ludwigsburg ise 3. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki maç TSİ 22.00'de MHP Arena'da.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
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