 Aboubakar kıymete bindi! – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Aboubakar kıymete bindi!

    Aboubakar kıymete bindi!

    “Aboubakar’ı nasıl gönderirsiniz?” diyerek, Portekiz ekibinin yönetimine oldukça sert tepki gösterdi.

    'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Portekiz'de günün konusu oldu. Siyah-beyazlı formayı giydiği ilk 7 resmi maçta gol atma başarısını gösteremeyen, ardından açılan ve 8 maçta 5 gol atan, 1 de asist yapan Aboubakar için, futbolculuk kariyerinin tamamını 'da geçiren ve mavi-beyazlılarda yardımcı antrenörlük de yapan Rodolfo Reis çarpıcı bir yorumda bulundu.

    62 yaşındaki futbol adamı, sezon başında Gent'ten alınan Belçikalı golcü Laurent Depoitre'nin transferini eleştirirken, "Depoitre'yi alıp Aboubakar'ı nasıl gönderirsiniz? Aboubakar her gün daha da yıldızlaşıyor. Depoitre ise 11 maçta sadece 2 gol atabildi. Bu transferi yapanları kutlamak gerekir" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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