"1. Lig takımı gibiydik"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile yaptıkları ve 2-1 kazandıkları maçım ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş'in sözleri şöyle:

"Oyun kalitesi düşüktü. Rakibimizin alt ligde olması bizim de alt ligde gibi oynamamızı gerektirmezdi. Kapasitemizin altındaydık. Işıklandırma sebebiyle maçı buraya aldılar. Zeminin iyi olması gerekirdi. Her şeye rağmen daha iyi olmamız gerekiyordu. Konsantrasyon eksikliği, saha zemini; her şey konuşulabilir ama hiçbir mazeret, böyle oynamamızı gerektirmezdi. Üzgünüz.

Bazen gerçeği söylemek zorunda kalıyoruz. İnsanlar diyor ki, 'Gereğini söyle'. Ben onu yapmıyorum. Bu bir antrenman maçıdır aynı zamanda. Bugünkü maçın diğer maçlara ölçüsü olmaz. Her maçta en iyi futbolu oynamak zorundayız. İsterdik ki herkes iyi futbol oynasın. Oyun kalitesinin düşük olması pas kalitemizi etkiledi ama bire birde de zayıftık"