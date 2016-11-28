 Savunma dert – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Savunma dert

    Savunma dert

    Kartal bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

    Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 4 maçta da gol yedi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki grubundaki 5 karşılaşmada da kalesinde golü gördü. Teknik direktör Şenol Güneş takımı bireysel hatalara karşılık uyardı. Kaleci Fabri'den de kendisine atılan geri paslarda riskli hareket yapmamasını istedi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:07
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