Savunma dert

Kartal bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 4 maçta da gol yedi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki grubundaki 5 karşılaşmada da kalesinde golü gördü. Teknik direktör Şenol Güneş takımı bireysel hatalara karşılık uyardı. Kaleci Fabri'den de kendisine atılan geri paslarda riskli hareket yapmamasını istedi.