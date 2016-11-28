 Q7 ile 2019’a... – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Q7 ile 2019’a...

    Q7 ile 2019’a...

    Siyah-beyazlı yönetim, ikinci baharını yaşayan 33 yaşındaki yıldızın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2 yıl uzatacak

    Geçen sezon 37 maçta 5 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyen Ricardo 'nın bu sezon daha 17 maç oynamasına rağmen 3 gol ve 6 asiste ulaşması Beşiktaş camiasında memnuniyetle karşılandı. Yönetim kurulunun da 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonunda bitecek mukavelesini iki yıl daha uzatmak için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Siyah-beyazlı idarecilerin, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Dinamo Kiev karşılaşmasının ardından Portekizli yıldızın menajeriyle pazarlık masasına oturup, anlaşma zemini arayacağı belirtildi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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