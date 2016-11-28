 Luiz Rhodolfo çabuk döndü – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    çabuk döndü

    Luiz Rhodolfo çabuk döndü

    Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan dünkü antrenmanın tamamında arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

    Bu gelişme teknik direktör Şenol Güneş'i bir hayli memnun etti. İdmana sakatlıkları süren Aras Özbiliz, Caner Erkin ve Talisca katılmadı. Başakşehir'e karşı oynayanlar yenilenme çalışması yaparken diğerleri 5'e 2, duran top, pas idmanı gerçekleştirdi. Hazırlıklara bugün 18'00'de devam edilecek.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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