Luiz Rhodolfo çabuk döndü

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Luiz Rhodolfo dünkü antrenmanın tamamında arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

Bu gelişme teknik direktör Şenol Güneş'i bir hayli memnun etti. İdmana sakatlıkları süren Aras Özbiliz, Caner Erkin ve Talisca katılmadı. Başakşehir'e karşı oynayanlar yenilenme çalışması yaparken diğerleri 5'e 2, duran top, pas idmanı gerçekleştirdi. Hazırlıklara bugün 18'00'de devam edilecek.