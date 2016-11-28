 Kupa çok önemli – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Kupa çok önemli

    Kupa çok önemli

    Güneş, tüm takımın hazır kalması için kupa maçlarının önemine değindi. Darıca GB’ye karşı aslar dinlenecek.

    Zorlu maçları art arda oynayan 'ta sırada yarınki Darıca GB ile kupa randevusu var. Fenerbahçe ve Dinamo Kiev karşılaşmaları öncesi teknik direktör Şenol Güneş de, Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor. Deneyimli hoca tüm takımın sezon boyunca hazır kalması için kupa maçlarının değerini oyuncularına anlatıyor. Güneş, Darıca GB maçında as takımda forma veremediği isimlere şans verip son halini görecek. Başarılı çalıştırıcı bu maçlardaki form durumlarına göre devre arasında gönderilecek veya takasta kullanılacak isimleri de belirleyecek.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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