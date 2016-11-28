Kartal'ın gözdesi Gabigol
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Avrupa yolculuklarının baharı bulacağını düşünerek bir hücumcu daha alıyor. Hedefte İnter’in süper Brezilyalısı Gabriel Barbosa.
1.5 YILLIK ANLAŞMA
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için temas kurmaya hazırlandığı Gabigol de daha fazla şans bulabileceği bir takımda oynamak istiyor. Radyo Kiss Kiss'in iddiasına göre siyah-beyazlılar, İnter'e genç oyuncu için 1.5 yıllık kiralama teklifi sunacak. Kartal daha öncesi transferlerde yaptığı gibi uygun bir satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor ancak İnter buna karşı çıkıyor. İtalyan ekibi, Gabigol'ü kiralasa dahi satın alma opsiyonu olarak 20 milyon Euro'nun altında bir rakama yanaşmıyor. Beşiktaş'ın Anderson Talisca transferindeki gibi bir politika izleyerek genç yıldıza siyah-beyazlı formayı giydirmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE DE PEŞİNDE
Gabigol'ü Avrupa piyasasında isteyen birçok takım var. Bunlardan biri de Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler, Santos forması giyerken genç oyuncuyla ciddi olarak ilgilenmiş ancak renklerine bağlayamamıştı. Ancak İnter'de yaşadığı sorunların ardından Fenerbahçe de Gabriel Barbosa'yı transfer etmek için düğmeye bastı. Oyuncunun menajeriyle temas kuran Kanarya şimdilik, İnter'deki durumunu ve onunla ilgilenen takımların önerdiği rakamları yokluyor. Devre arasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında ciddi bir Gabriel transfer derbisi yaşanabilir.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:10
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Toplam 24
Yorum
rapaiç Aynen katılıyorum,bende fanatiğim ama rakibe saygı duymak lazım
- ''Acı verici bir süreç olacak''
Toplam 41
Yorum
Mahmut DEĞERLİ Trabzon sevdasını bilen birisi olarak sadece sistem değişikliği yapılsa Trabzonspor'un başarı yakalayacağına eminim. Diyarbakır Silvan dan Trabzon aşkı ben Trabzon nun iyi yolda olduğunu ifade ederek Trabzon NUN başında iyi başkan iyi hoca bulunmakta başarı gelecek bundan eminim EN BÜYÜK TRABZONSPOR. BİZE HER YER TRABZON.
- Transfer fırtınası
Toplam 1
Yorum
manuel Bos transfer fenerden Van Der alinsin en iyi transfer olur. Ustune para bile verirler. Burak yilmaz ve selcuk inan trabzonspora geri donebilir yeni stadda onlar bakilsin
Kartal'ın gözdesi Gabigol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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