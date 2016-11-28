 Kartal'ın gözdesi Gabigol – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Kartal'ın gözdesi

    Kartal'ın gözdesi Gabigol

    Siyah-beyazlı takım, bu sezon Avrupa yolculuklarının baharı bulacağını düşünerek bir hücumcu daha alıyor. Hedefte İnter’in süper Brezilyalısı Gabriel Barbosa.

    Mücadele verdiği tüm kulvarlarda yoluna yenilgisiz devam eden , devre arasında nokta atışı transferler yapmayı hedefliyor. Forvette, forvet arkasında, 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda oynayabilen "" lakaplı Gabriel Barbosa listenin ilk sırasında. İtalyan La Gazzetta dello Sport, İnter'e transfer olduğu günden bu yana yeterince forma bulamayan 20 yaşındaki forvetin 'tecrübe kazanması' için kiralanacağını yazdı. İtalyan devinin geniş kadrosunda rotasyona bile girmekte zorlanan Gabigol'ün rotasının Türkiye olabileceğini ise Çizme'nin meşhur yayın organlarından Radyo Kiss Kiss duyurdu.

    1.5 YILLIK ANLAŞMA
    Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için temas kurmaya hazırlandığı Gabigol de daha fazla şans bulabileceği bir takımda oynamak istiyor. Radyo Kiss Kiss'in iddiasına göre siyah-beyazlılar, İnter'e genç oyuncu için 1.5 yıllık kiralama teklifi sunacak. Kartal daha öncesi transferlerde yaptığı gibi uygun bir satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor ancak İnter buna karşı çıkıyor. İtalyan ekibi, Gabigol'ü kiralasa dahi satın alma opsiyonu olarak 20 milyon Euro'nun altında bir rakama yanaşmıyor. Beşiktaş'ın Anderson Talisca transferindeki gibi bir politika izleyerek genç yıldıza siyah-beyazlı formayı giydirmesi bekleniyor.

    FENERBAHÇE DE PEŞİNDE
    Gabigol'ü Avrupa piyasasında isteyen birçok takım var. Bunlardan biri de Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler, Santos forması giyerken genç oyuncuyla ciddi olarak ilgilenmiş ancak renklerine bağlayamamıştı. Ancak İnter'de yaşadığı sorunların ardından Fenerbahçe de Gabriel Barbosa'yı transfer etmek için düğmeye bastı. Oyuncunun menajeriyle temas kuran Kanarya şimdilik, İnter'deki durumunu ve onunla ilgilenen takımların önerdiği rakamları yokluyor. Devre arasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında ciddi bir Gabriel transfer derbisi yaşanabilir.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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