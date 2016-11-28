Emre çıkmasa işimiz zordu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir ile 1-1 berabere kalmalarında Emre Belözoğlu'nun sakatlanıp oyundan çıkmasının önemli payı olduğunu belirtti.

Güneş "Benfica maçından sonra Başakşehir'e karşı kafa olarak hazır değildik. Rakip de çok iyiydi. Özellikle Emre çıkana kadar harika oynadılar. Açıkçası o çıkmasa işimiz çok zor olurdu" dedi. Tecrübeli çalıştırıcının özellikle Emre karşısında silik bir görüntü sergileyen Gökhan İnler'i de uyardığı öğrenildi.