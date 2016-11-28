Beşiktaş'a anlamlı ziyaret!
Beşiktaş Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Tolga Zengin, Necip Uysal ve Olcay Şahan, Kanser Savaşçıları Derneğinin üyeleriyle bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi'nin düzenlediği etkinlikle Kanser Savaşçıları Derneğinin üyeleri BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Güneş ve futbolcularla buluştu.
Organizasyon kapsamında antrenmanını izleyen üyeler daha sonra Güneş ve futbolcularla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:50
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 95
Yorum
Şikayet etme :) açken sen sen değişsin yavrucum :) 11 senedir üstün oynuyorsunuz ama bi türlü olmuyor malesef :)
- Savunma dert
Toplam 7
Yorum
Bjk ?? Bunu almadan gelme KARTALIM
- Yine hakem skandalı!
Toplam 44
Yorum
Yücel TS u bu sezon tff ligine göndermek istiyorlar.hakemler yemin etmişler. Hakem arkadaşları Çağatay ın intikamını alıyorlar.TS ikinci dönemde bunlara güzel oynayarak,mÜsade etmemeşi gerekiyor.
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