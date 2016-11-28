 Beşiktaş'a anlamlı ziyaret! – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    'a anlamlı ziyaret!

    Beşiktaş'a anlamlı ziyaret!

    Futbol Takımı'nın teknik direktörü ile futbolcular , ve , Kanser Savaşçıları Derneğinin üyeleriyle bir araya geldi.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi'nin düzenlediği etkinlikle Kanser Savaşçıları Derneğinin üyeleri BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Güneş ve futbolcularla buluştu.

    Organizasyon kapsamında antrenmanını izleyen üyeler daha sonra Güneş ve futbolcularla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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