Beşiktaş'a anlamlı ziyaret!

Beşiktaş Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Tolga Zengin, Necip Uysal ve Olcay Şahan, Kanser Savaşçıları Derneğinin üyeleriyle bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi'nin düzenlediği etkinlikle Kanser Savaşçıları Derneğinin üyeleri BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Güneş ve futbolcularla buluştu.

Organizasyon kapsamında antrenmanını izleyen üyeler daha sonra Güneş ve futbolcularla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.