 Beşiktaş, galibiyetle başlamak istiyor – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Beşiktaş, galibiyetle başlamak istiyor

    Beşiktaş, galibiyetle başlamak istiyor

    Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk haftasında yarın Darıca Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.

    İki takım arasındaki mücadele, İzmit İsmetpaşa Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

    Spor Toto Süper Lig'de 3 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile derbi maça çıkacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş'in Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği karşısında, forma şansı bulamayan futbolcuların yanı sıra A takımla idmanlara çıkan altyapı oyuncularına görev vermesi bekleniyor.

    Beşiktaş yarın öğleden sonra İzmit'e giderek maçın ardından İstanbul'a dönecek.

    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:47
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