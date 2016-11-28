Beşiktaş, galibiyetle başlamak istiyor
Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk haftasında yarın Darıca Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.
Spor Toto Süper Lig'de 3 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile derbi maça çıkacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş'in Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği karşısında, forma şansı bulamayan futbolcuların yanı sıra A takımla idmanlara çıkan altyapı oyuncularına görev vermesi bekleniyor.
Beşiktaş yarın öğleden sonra İzmit'e giderek maçın ardından İstanbul'a dönecek.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:47
- Yedeklere gün doğdu
Toplam 1
Yorum
Aslan SALIH BU HAFTA PAF TAKIMINDA OYNATILDI INANIN SEYREDERKEN ISYAN ETTIM YANINDA OYNAYAN GENC DAHA VERIMLIYDI VE u21-u19 TAKIMLARINDA NEDEN YAS GURUBLARINDA MILLI OLMUS 16 ILA 18 YAS GURUBU GENCLER DENENMEZ AMAC O GURUPLARDA SAMPIYONMU OLMAK YOKSA 1.TAKIMA FUTBOLCUMU YETISTIRMEK
- Chedjou diretiyor
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......... İSİMSİZ : SEN FB Lİ YAV. OLARAK SÖYLÜYORSUNDA, AMA HİÇ MERAK ETME. İYİ ÇALIŞAN FİT BİR ÇEDAU TÜRKİYE DE KALBUR ÜSTÜ FUTBOLCULARDAN. GEÇMİŞTE VERDİĞİ RESİTALLERİ BİR SEYRET YENİDEN. ÇEDAU NUN NASIL BİR FUTBOLCU OLDUĞUNU GÖRMEK İÇİN.
- ''Sow net olarak ofsayt!''
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MUHİTTİN ATAGÜN EY R,İZESPOR FENERBAÇENİN KARADENİZ KOLU GİBİ OLDUNUZ,YANI RİZE BAHÇESPOR YAZIKLAR OLSUN ARTIK SIZIN MAÇLARINIZIDA SEYRETMEYECEM ,, YAZIKLAR OLSUN ,KARŞİNIZDA FENER OLUNCA KALEYI AÇİYOSUNUZ,,,NELER OLUYO ANLAMADIM ANLAYAN VARSA ANLATSIN,HIKMET KARAMAN ILERDE FENERE TEKNIK SORUMLUMU OLACAK KAFAMA TAKILDIDA,,
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