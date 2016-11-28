Arena kralı Cenk
Beşiktaş yeni evi Vodafone Arena’da 12. maçını oynadı. Kartal’ın golcüsü Cenk Tosun 7 kez fileleri havalandırarak yeni ve görkemli stadın en skorer ismi oldu
4 GOLLE İZLİYOR
Cenk Tosun açık ara Vodafone Arena'nın en golcü ismi. Onu 3 futbolcu takip ediyor. Geçen sezonun gol kralı Mario Gomez, Ricardo Quaresma ve Marcelo Guedes, Kartal'ın yeni evinde 4'er kez fileleri sarsmayı başardılar. Beşiktaş'ın orta sahasındaki maestrosu Oğuzhan Özyakup'un da 3 golü bulunuyor. Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca 2'şer kez ağları sarstı. Olcay, Ömer Şişmanoğlu, Luiz Rhodolfo ve Alexis Delgado'nun da 1'er golleri var.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:04
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 147
Yorum
Efsane Beşiktaş/Trabzonspor maçında kırmızı kartlık pozisyonda Q7 kart görmüyorsa futbolu çok iyi bilen kartal yavrularının konuşması normaldir.Futbolcularının agresifliği topa değil,bununda en güzel örneğini Q7 bizlere gösteriyor ve Cüneyt Çakır gibi hakemler göz yumuyorlar.Aynı hareketleri Avrupa'da yönettiği bir karşılaşmada kartla cezalandırmazsa tekrar karşılaşma yönetemeyeceğini iyi bilir.
- ''Sow net olarak ofsayt!''
Toplam 12
Yorum
alayınafener arkadaşım ofsayt değil zaten cahil insanları teknik direktör yapıyorlar atıp tutuyor onlarda.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 8
Yorum
beşiktaşlı advokata kurabiye ikram edelim KARTALLAR.
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