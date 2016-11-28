 Arena kralı Cenk – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Arena kralı Cenk

    Arena kralı Cenk

    Beşiktaş yeni evi Vodafone Arena’da 12. maçını oynadı. Kartal’ın golcüsü 7 kez fileleri havalandırarak yeni ve görkemli stadın en skorer ismi oldu

    Siyah-beyazlıların, 2 yıllık göçebe hayatı geçen sezonun son haftalarında Vodafone Arena'nın tamamlanmasıyla sona ermişti. Kartal ligin son 3 haftasında evinde oynamıştı. Bu sezon da Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarla birlikte toplam 12 karşılaşmasını evinde oynadı. Bu maçların en skorer ismi Cenk Tosun oldu. Kartal'ın başarılı forveti Vodafone Arena'da fileleri 7 kez sarsarak yeni stadın en golcüsü konumunda. 3 FUTBOLCU

    4 GOLLE İZLİYOR
    Cenk Tosun açık ara Vodafone Arena'nın en golcü ismi. Onu 3 futbolcu takip ediyor. Geçen sezonun gol kralı Mario Gomez, Ricardo Quaresma ve Marcelo Guedes, Kartal'ın yeni evinde 4'er kez fileleri sarsmayı başardılar. Beşiktaş'ın orta sahasındaki maestrosu Oğuzhan Özyakup'un da 3 golü bulunuyor. Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca 2'şer kez ağları sarstı. Olcay, Ömer Şişmanoğlu, Luiz Rhodolfo ve Alexis Delgado'nun da 1'er golleri var.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:04
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