 Adriano’nun durumu iyi – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Adriano’nun durumu iyi

    Adriano’nun durumu iyi
    Başakşehir maçında adalesinde çekme hissettiği için kenara gelen Adriano'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kendisini zorlamamak için kenara geldiğini belirten tecrübeli futbolcu önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyebileceğini söyledi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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