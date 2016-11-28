 Aboubakar: Kilitlediler – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    : Kilitlediler

    Aboubakar: Kilitlediler

    Kartal'ın son dönemdeki formda golcüsü Vincent , Başakşehir maçında adeta silindi gitti.

    Yalçın Ayhan-Epureanu ikilisi karşısında varlık gösteremeyen Kamerunlu forvet 90 dakika sonunda dert yandı. "Bu kadar iyi alan kapatan bir rakibe karşı oynamadım. Hiç boşluk bırakmıyorlar. Ne yapsam olmadı. Kariyerimin en etkisiz maçlarından birini oynadım" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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