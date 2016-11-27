Yalçın, Beşiktaş formasını giydi
Maç sonunda ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan ve siyah-beyazlıların kapısından dönen Yalçın Ayhan, Vodafone Arena'daki karşılaşmanın ardından Beşiktaş forması giyip, siyah-beyazlı tribünleri selamladı. Yalçın Ayhan, 2014 yılında Beşiktaş'a transferinin son anda gerçekleşmemesiyle ilgili "Ben İngiltere vizesi alıp kampa gittim. Orada takımla uçağa bindim. Kimseye yalvarmadım beni al diye. İngiltere'ye kadar götürülüp, bir gün sonra dönmek canımı çok acıttı. Keşke gitmeseydim" demişti.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
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Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
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Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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