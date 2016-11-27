 Yalçın, Beşiktaş formasını giydi – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Yalçın, formasını giydi

    Yalçın, Beşiktaş formasını giydi
    Maç sonunda ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Bir dönem 'ın transfer gündeminde olan ve siyah-beyazlıların kapısından dönen , 'daki karşılaşmanın ardından Beşiktaş forması giyip, siyah-beyazlı tribünleri selamladı. Yalçın Ayhan, 2014 yılında Beşiktaş'a transferinin son anda gerçekleşmemesiyle ilgili "Ben İngiltere vizesi alıp kampa gittim. Orada takımla uçağa bindim. Kimseye yalvarmadım beni al diye. İngiltere'ye kadar götürülüp, bir gün sonra dönmek canımı çok acıttı. Keşke gitmeseydim" demişti.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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