Yalçın Ayhan: "Keşke gitmeseydim..."
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in karşılaştığı maç sonrasında Yalçın Ayhan, Beşiktaş formasıyla tribünleri selamladı.
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in Vodafone Arena'da berabere kaldığı karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir görüntü ekranlara geldi.
Bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan ve siyah-beyazlıların kapısından dönen Yalçın Ayhan, Arena'daki karşılaşmanın ardından Beşiktaş forması giydi.
Daha önce Beşiktaş'a transferinin son anda gerçekleşmemesiyle ilgili "Ben İngiltere vizesi alıp kampa gittim. Orada takımla uçağa bindim. Kimseye yalvarmadım beni al diye. İngiltere'ye kadar götürülüp, bir gün sonra dönmek canımı çok acıttı. 'Keşke gitmeseydim. Keşke hiçbir şey başlamasaydı' dedim." ifadelerini kullanan Yalçın'ın siyah-beyazlı formayla tribünleri selamlaması gecenin önemli anlarından oldu.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:05
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Yalçın Ayhan: "Keşke gitmeseydim..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.