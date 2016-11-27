 Marcelo’nun büyük uğuru – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    ’nun büyük uğuru

    Marcelo’nun büyük uğuru

    Beşiktaş,? Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi savunma bölgesinde sıkıntı yaşıyordu. Dusko Tosic ve Rhodolfo'nun sakatlıkları nedeniyle forma giymediği mücadelede 'nun partneri Atınç Nukan oldu.

    Kartal'ın Brezilyalı stoperi , maç öncesi uğurunu yaptı. Çocuklarını stada getirdiğinde gol atan 29 yaşındaki savunmacı dünkü mücadeleye de onlarla birlikte geldi. Seremonide Marcelo'nun önünde durdular. Sonuçta tarife değişmedi. Beşiktaş, 1-0 yenikken Marcelo ağları havalandırdı. Bu sezon Galatasaray maçında da gol atan tecrübeli oyuncu geçtiğimiz yıl da Osmanlı ağlarına 2 gol bırakmıştı. Başakşehir'e hazırlık maçında da gol atmıştı.

    'Kazanılmış 1 puan'
    Marcelo maç sonu şöyle konuştu: "Başakşehir kazanarak geldi. İyi bir rakip. 2. golü atabilirdik atamadık. Kazanılmış 1 puan olarak bakıyoruz. Bu statta oynamak büyük keyif. Mükemmel taraftarımız var. Beşiktaş'a katkı yapabildiysem ne mutlu bana"
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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