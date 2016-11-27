Marcelo’nun büyük uğuru
Beşiktaş,? Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi savunma bölgesinde sıkıntı yaşıyordu. Dusko Tosic ve Rhodolfo'nun sakatlıkları nedeniyle forma giymediği mücadelede Marcelo'nun partneri Atınç Nukan oldu.
Kartal'ın Brezilyalı stoperi Marcelo, maç öncesi uğurunu yaptı. Çocuklarını stada getirdiğinde gol atan 29 yaşındaki savunmacı dünkü mücadeleye de onlarla birlikte geldi. Seremonide Marcelo'nun önünde durdular. Sonuçta tarife değişmedi. Beşiktaş, 1-0 yenikken Marcelo ağları havalandırdı. Bu sezon Galatasaray maçında da gol atan tecrübeli oyuncu geçtiğimiz yıl da Osmanlı ağlarına 2 gol bırakmıştı. Başakşehir'e hazırlık maçında da gol atmıştı.
'Kazanılmış 1 puan'
Marcelo maç sonu şöyle konuştu: "Başakşehir kazanarak geldi. İyi bir rakip. 2. golü atabilirdik atamadık. Kazanılmış 1 puan olarak bakıyoruz. Bu statta oynamak büyük keyif. Mükemmel taraftarımız var. Beşiktaş'a katkı yapabildiysem ne mutlu bana"
'Kazanılmış 1 puan'
Marcelo maç sonu şöyle konuştu: "Başakşehir kazanarak geldi. İyi bir rakip. 2. golü atabilirdik atamadık. Kazanılmış 1 puan olarak bakıyoruz. Bu statta oynamak büyük keyif. Mükemmel taraftarımız var. Beşiktaş'a katkı yapabildiysem ne mutlu bana"
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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