Kiev farklı galip: 4-1
Siyah-beyazlılar'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Ligi'nde deplasmanda Volyn'i 4-1 yendi. Kiev bu skorla üst üste 4. galibiyetini elde etti ve puanını 36'ya yükseltti. Dinamo Kiev, bir maçı eksik S.Donetsk'in 5 puan gerisinde 2. sırada.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Kiev farklı galip: 4-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.