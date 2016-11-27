 Kiev farklı galip: 4-1 – Fotomaç – 27 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kiev farklı galip: 4-1

    Kiev farklı galip: 4-1
    Siyah-beyazlılar'ın Devler Ligi'ndeki rakibi , Ukrayna Premier Ligi'nde deplasmanda Volyn'i 4-1 yendi. Kiev bu skorla üst üste 4. galibiyetini elde etti ve puanını 36'ya yükseltti. Dinamo Kiev, bir maçı eksik S.Donetsk'in 5 puan gerisinde 2. sırada.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kiev farklı galip: 4-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.