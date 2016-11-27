Kara Kartal Demir büktü
Beşiktaş SJ, Demir İ. Büyükçekmece’yi mağlup edip ligde sekizinci zaferini aldı. Evindeki yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.
Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi'nin 8. haftasında karşılaştığı Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 87-81 mağlup etti. Maçı baştan sona üstün götüren siyah-beyazlı takım, devreyi de 49-40 önde bitirdi. Kartal'ın Sırp yıldızı Stimac attığı 20 sayı ile mücadelenin en skorer ismi oldu. Beşiktaş ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, sahasındaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.
TRABZON, TOFAŞ'I DEVİRDİ
Günün diğer karşılaşmalarında ise şu sonuçlar alındı: İstanbul BB-Pınar Karşıyaka: 79-72, Gaziantep Basketbol- Banvit: 69-60, Trabzonspor Medical Park-TOFAŞ: 86 - 80.
POTADA 3 MAÇ VAR
Spor Toto Basketbol Ligi'ne bugün yapılacak 3 maçla devam edilecek. Program şöyle: 13.00 Fenerbahçe-Best Balıkesir, 16.00 TED Ankara Kolejliler-Galatasaray Odeabank, 19.00 Anadolu Efes-Yeşilgiresun Belediyespor. YARIN: 18.00 Muratbey Uşak- Darüşşafaka Doğuş.
TRABZON, TOFAŞ'I DEVİRDİ
Günün diğer karşılaşmalarında ise şu sonuçlar alındı: İstanbul BB-Pınar Karşıyaka: 79-72, Gaziantep Basketbol- Banvit: 69-60, Trabzonspor Medical Park-TOFAŞ: 86 - 80.
POTADA 3 MAÇ VAR
Spor Toto Basketbol Ligi'ne bugün yapılacak 3 maçla devam edilecek. Program şöyle: 13.00 Fenerbahçe-Best Balıkesir, 16.00 TED Ankara Kolejliler-Galatasaray Odeabank, 19.00 Anadolu Efes-Yeşilgiresun Belediyespor. YARIN: 18.00 Muratbey Uşak- Darüşşafaka Doğuş.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
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Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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