 Kara Kartal Demir büktü – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Kara Kartal Demir büktü

    Kara Kartal Demir büktü

    Beşiktaş SJ, Demir İ. Büyükçekmece’yi mağlup edip ligde sekizinci zaferini aldı. Evindeki yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.

    , 'nin 8. haftasında karşılaştığı 'yi 87-81 mağlup etti. Maçı baştan sona üstün götüren siyah-beyazlı takım, devreyi de 49-40 önde bitirdi. Kartal'ın Sırp yıldızı Stimac attığı 20 sayı ile mücadelenin en skorer ismi oldu. Beşiktaş ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, sahasındaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

    TRABZON, TOFAŞ'I DEVİRDİ
    Günün diğer karşılaşmalarında ise şu sonuçlar alındı: İstanbul BB-Pınar Karşıyaka: 79-72, Gaziantep Basketbol- Banvit: 69-60, Trabzonspor Medical Park-TOFAŞ: 86 - 80.

    POTADA 3 MAÇ VAR
    Spor Toto Basketbol Ligi'ne bugün yapılacak 3 maçla devam edilecek. Program şöyle: 13.00 Fenerbahçe-Best Balıkesir, 16.00 TED Ankara Kolejliler-Galatasaray Odeabank, 19.00 Anadolu Efes-Yeşilgiresun Belediyespor. YARIN: 18.00 Muratbey Uşak- Darüşşafaka Doğuş.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:37
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