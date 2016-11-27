Helal size
İlk yarıda Başakşehir, ikinci yarıda Beşiktaş üstündü. Kartal, Cengiz Ünder’in golüne Marcelo ile yanıt verdi. Heyecanın son dakikaya kadar sürdüğü derbiyi andıran maç, karşılıklı gollerle berabere bitti.
Beşiktaş, lider Başakşehir'le Vodafone Arena'da 1-1 berabere kalarak zirveyi ele geçirme şansını değerlendiremedi. Müthiş bir maç oldu, iki taraf da futbola ve heyecana doyurdu. İlk yarıda Medipol Başakşehir'in üstünlüğü vardı. Konuk ekip, henüz 21. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle tabelayı değiştirdi. Beşiktaş ise bu devrede net bir fırsat bulamadı.
İkinci yarıda kontrolü ele alan Kara Kartal, 51. dakikada Marcelo'nun kafa vuruşuyla durumu eşitledi. Bu golle tribünleri daha da coşturan siyah-beyazlı ekip, müthiş desteğe rağmen üstünlük sayısını bulamadı. Benfica karşısında 3-0'dan geri dönen yorgun Beşiktaş, bir puana rağmen Fenerbahçe maçı öncesi moral katsayısını düşürmedi.
TARTIŞMAYA GEREK YOK NET FAUL
Başakşehir'in 88'de iptal edilen golü gecenin en çok tartışılan konusu oldu. Golü atan Mahmut'un Oğuzhan'ı tutup çektiği pozisyonu değerlendiren futbol otoriteleri, tek bir noktada birleşti: NET FAUL
İkinci yarıda kontrolü ele alan Kara Kartal, 51. dakikada Marcelo'nun kafa vuruşuyla durumu eşitledi. Bu golle tribünleri daha da coşturan siyah-beyazlı ekip, müthiş desteğe rağmen üstünlük sayısını bulamadı. Benfica karşısında 3-0'dan geri dönen yorgun Beşiktaş, bir puana rağmen Fenerbahçe maçı öncesi moral katsayısını düşürmedi.
TARTIŞMAYA GEREK YOK NET FAUL
Başakşehir'in 88'de iptal edilen golü gecenin en çok tartışılan konusu oldu. Golü atan Mahmut'un Oğuzhan'ı tutup çektiği pozisyonu değerlendiren futbol otoriteleri, tek bir noktada birleşti: NET FAUL
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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