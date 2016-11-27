 Helal size – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Helal size

    Helal size

    İlk yarıda , ikinci yarıda üstündü. Kartal, Cengiz Ünder’in golüne Marcelo ile yanıt verdi. Heyecanın son dakikaya kadar sürdüğü derbiyi andıran maç, karşılıklı gollerle berabere bitti.

    , lider 'le Vodafone Arena'da 1-1 berabere kalarak zirveyi ele geçirme şansını değerlendiremedi. Müthiş bir maç oldu, iki taraf da futbola ve heyecana doyurdu. İlk yarıda Medipol Başakşehir'in üstünlüğü vardı. Konuk ekip, henüz 21. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle tabelayı değiştirdi. Beşiktaş ise bu devrede net bir fırsat bulamadı.

    İkinci yarıda kontrolü ele alan Kara Kartal, 51. dakikada Marcelo'nun kafa vuruşuyla durumu eşitledi. Bu golle tribünleri daha da coşturan siyah-beyazlı ekip, müthiş desteğe rağmen üstünlük sayısını bulamadı. Benfica karşısında 3-0'dan geri dönen yorgun Beşiktaş, bir puana rağmen Fenerbahçe maçı öncesi moral katsayısını düşürmedi.

    TARTIŞMAYA GEREK YOK NET FAUL
    Başakşehir'in 88'de iptal edilen golü gecenin en çok tartışılan konusu oldu. Golü atan Mahmut'un Oğuzhan'ı tutup çektiği pozisyonu değerlendiren futbol otoriteleri, tek bir noktada birleşti: NET FAUL
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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