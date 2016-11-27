Fabri’den süper kurtarış
Başakşehir karşısında Beşiktaş kalecisi Fabri 81. dakikada adeta devleşti.
Maç 1-1 devam ederken, Visca'nın getirdiği atakta, Mossoro'nun ayaklarından topu kapan Fabri, tribünlerden de büyük alkış aldı. Fabri maçtan sonra ise "Kazanmak istiyorduk ancak olmadı. Şampiyonluk adaylarından birisiyle oynadık. Sonuç bizim için ne iyi ne kötü. İlk yarıyı lider tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.
GÜNEŞ'TEN FIRÇA
Başakşehir karşısında kaleci Fabri ilk 10 dakika içinde iki riskli hareket yapınca, teknik direktör Şenol Güneş çılgına döndü. Fabri, ayağında çok top tutunca, kenara gelen Şenol Güneş, "Bunu 2 kez yaptın. Bir daha tekrarlama" şeklinde uyarıda bulundu. Deneyimli kaleci ise hocasının bu çıkışı sonrasında ayağında top tutmadı. Kalan dakikalarda ise hatasız olarak oynadı.
GÜNEŞ'TEN FIRÇA
Başakşehir karşısında kaleci Fabri ilk 10 dakika içinde iki riskli hareket yapınca, teknik direktör Şenol Güneş çılgına döndü. Fabri, ayağında çok top tutunca, kenara gelen Şenol Güneş, "Bunu 2 kez yaptın. Bir daha tekrarlama" şeklinde uyarıda bulundu. Deneyimli kaleci ise hocasının bu çıkışı sonrasında ayağında top tutmadı. Kalan dakikalarda ise hatasız olarak oynadı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Fabri’den süper kurtarış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.