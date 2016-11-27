 Fabri’den süper kurtarış – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    ’den süper kurtarış

    Fabri’den süper kurtarış

    Başakşehir karşısında Beşiktaş kalecisi 81. dakikada adeta devleşti.

    Maç 1-1 devam ederken, Visca'nın getirdiği atakta, Mossoro'nun ayaklarından topu kapan , tribünlerden de büyük alkış aldı. Fabri maçtan sonra ise "Kazanmak istiyorduk ancak olmadı. Şampiyonluk adaylarından birisiyle oynadık. Sonuç bizim için ne iyi ne kötü. İlk yarıyı lider tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

    GÜNEŞ'TEN FIRÇA
    Başakşehir karşısında kaleci Fabri ilk 10 dakika içinde iki riskli hareket yapınca, teknik direktör Şenol Güneş çılgına döndü. Fabri, ayağında çok top tutunca, kenara gelen Şenol Güneş, "Bunu 2 kez yaptın. Bir daha tekrarlama" şeklinde uyarıda bulundu. Deneyimli kaleci ise hocasının bu çıkışı sonrasında ayağında top tutmadı. Kalan dakikalarda ise hatasız olarak oynadı.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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