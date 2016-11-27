''Evinize hoş geldiniz''
Stadının yapımı aşamasında evinin kapılarını açan Başakşehir’e teşekkür eden Beşiktaş sahaya ‘Evinize hoş geldiniz’ yazılı pankartla çıktı.
Vodafone Arena'nın yapımı sırasında iç saha maçlarını zaman zaman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayan Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'e hazırladığı pankartla teşekkür etti. Tüm tribünleri çevreleyen reklam panolarında, "2 sezon boyunca evinin kapılarını bize açan Başakşehir Futbol Kulübü'ne teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Beşiktaşlı futbolcular da karşılaşma öncesindeki seremoniye Başakşehir'e yönelik "Evinize hoşgeldiniz" yazılı pankartla çıktı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
''Evinize hoş geldiniz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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