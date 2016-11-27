 ''Evinize hoş geldiniz'' – Fotomaç – 27 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ''Evinize hoş geldiniz''

    ''Evinize hoş geldiniz''

    Stadının yapımı aşamasında evinin kapılarını açan Başakşehir’e teşekkür eden sahaya ‘Evinize hoş geldiniz’ yazılı pankartla çıktı.

    Vodafone Arena'nın yapımı sırasında iç saha maçlarını zaman zaman 'nda oynayan Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'e hazırladığı pankartla teşekkür etti. Tüm tribünleri çevreleyen reklam panolarında, "2 sezon boyunca evinin kapılarını bize açan Başakşehir Futbol Kulübü'ne teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Beşiktaşlı futbolcular da karşılaşma öncesindeki seremoniye Başakşehir'e yönelik "Evinize hoşgeldiniz" yazılı pankartla çıktı.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Evinize hoş geldiniz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.