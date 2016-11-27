Çakır ile 9. eşitlik

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 36. kez bir Beşiktaş karşılaşmasında düdük çaldı.

Deneyimli hakemle 17 galibiyet, 10 mağlubiyet gören siyah- beyazlılar 8 de beraberlik almıştı. Çakır'ın yönettiği maçlarda eşitlik sayısı 9'a çıktı. Çakır kararlarıyla zaman zaman her iki takımın da tepkisi çekti. Özellikle Başakşehirli oyuncular sayılmayan golleri sonrası isyan etti.