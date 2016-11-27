 Çakır ile 9. eşitlik – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Çakır ile 9. eşitlik

    Çakır ile 9. eşitlik

    FIFA kokartlı hakem , 36. kez bir Beşiktaş karşılaşmasında düdük çaldı.

    Deneyimli hakemle 17 galibiyet, 10 mağlubiyet gören siyah- beyazlılar 8 de beraberlik almıştı. Çakır'ın yönettiği maçlarda eşitlik sayısı 9'a çıktı. Çakır kararlarıyla zaman zaman her iki takımın da tepkisi çekti. Özellikle Başakşehirli oyuncular sayılmayan golleri sonrası isyan etti.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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