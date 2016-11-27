Çakır ile 9. eşitlik
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 36. kez bir Beşiktaş karşılaşmasında düdük çaldı.
Deneyimli hakemle 17 galibiyet, 10 mağlubiyet gören siyah- beyazlılar 8 de beraberlik almıştı. Çakır'ın yönettiği maçlarda eşitlik sayısı 9'a çıktı. Çakır kararlarıyla zaman zaman her iki takımın da tepkisi çekti. Özellikle Başakşehirli oyuncular sayılmayan golleri sonrası isyan etti.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Çakır ile 9. eşitlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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