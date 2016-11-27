 Buz gibi faul – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Buz gibi faul

    Buz gibi faul

    Hakem hocaları ve usta yorumcular tek noktada birleşti: Başakşehir’in 88’de iptal edilen golü öncesinde Mahmut’un Oğuzhan’a yaptığı faul gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Otoriteler, ’ı haklı buldu.

    Vodafone Arena'da izleyenlere müthiş bir futbol ziyafeti sunan Beşiktaş- Medipol Başakşehir mücadelesinde en çok tartışılan konu konuk ekibin 88'de Mahmut Tekdemir ile bulduğu, ancak iptal edilen goldü. Hakem , bu pozisyonda Mahmut'un Beşiktaşlı Oğuzhan'ı çekip düşürerek topu kazandığına hükmedip golü geçersiz saydı. Bu pozisyon, futbol camiasının en çok tartıştığı konu haline geldi. Ancak usta yorumcular ve hakem hocaları pozisyonu "Buz gibi faul" diye yorumladı.

    'YANLIŞ KARAR' DİYEN ÇIKMADI
    Gazetemizin usta kalemlerinden Rıdvan Dilmen, pozisyonla ilgili olarak "Çekme var. Bence net faul" yorumunu yaparken, Erman Toroğlu da "Oğuzhan'a yapılan hareket net faul" ifadesini kullandı. Sosyal medya ve televizyon programlarında pozisyonu değerlendiren MHK eski başkanları Mustafa Çulcu ve Bülent Yavuz ile eski hakemler Ahmet Çakar ve Deniz Çoban da pozisyonun net faul olduğunu dile getirdi. Görüntüler de Çakır'ın kararının doğruluğunu kanıtladı.

    'MAHMUT BENİ ÇEKTİ'
    Olayın kahramanlarından Oğuzhan Özyakup, pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Başakşehir'in sayılmayan golünde Mahmut beni çekti, faul yaptı. Umarım o da bir açıklama yapar, bu golde neler yaşandığını anlatır" diyerek pozisyonun net bir faul olduğunu dile getirdi.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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