Buz gibi faul
Hakem hocaları ve usta yorumcular tek noktada birleşti: Başakşehir’in 88’de iptal edilen golü öncesinde Mahmut’un Oğuzhan’a yaptığı faul gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Otoriteler, Cüneyt Çakır’ı haklı buldu.
Vodafone Arena'da izleyenlere müthiş bir futbol ziyafeti sunan Beşiktaş- Medipol Başakşehir mücadelesinde en çok tartışılan konu konuk ekibin 88'de Mahmut Tekdemir ile bulduğu, ancak iptal edilen goldü. Hakem Cüneyt Çakır, bu pozisyonda Mahmut'un Beşiktaşlı Oğuzhan'ı çekip düşürerek topu kazandığına hükmedip golü geçersiz saydı. Bu pozisyon, futbol camiasının en çok tartıştığı konu haline geldi. Ancak usta yorumcular ve hakem hocaları pozisyonu "Buz gibi faul" diye yorumladı.
'YANLIŞ KARAR' DİYEN ÇIKMADI
Gazetemizin usta kalemlerinden Rıdvan Dilmen, pozisyonla ilgili olarak "Çekme var. Bence net faul" yorumunu yaparken, Erman Toroğlu da "Oğuzhan'a yapılan hareket net faul" ifadesini kullandı. Sosyal medya ve televizyon programlarında pozisyonu değerlendiren MHK eski başkanları Mustafa Çulcu ve Bülent Yavuz ile eski hakemler Ahmet Çakar ve Deniz Çoban da pozisyonun net faul olduğunu dile getirdi. Görüntüler de Çakır'ın kararının doğruluğunu kanıtladı.
'MAHMUT BENİ ÇEKTİ'
Olayın kahramanlarından Oğuzhan Özyakup, pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Başakşehir'in sayılmayan golünde Mahmut beni çekti, faul yaptı. Umarım o da bir açıklama yapar, bu golde neler yaşandığını anlatır" diyerek pozisyonun net bir faul olduğunu dile getirdi.
'YANLIŞ KARAR' DİYEN ÇIKMADI
Gazetemizin usta kalemlerinden Rıdvan Dilmen, pozisyonla ilgili olarak "Çekme var. Bence net faul" yorumunu yaparken, Erman Toroğlu da "Oğuzhan'a yapılan hareket net faul" ifadesini kullandı. Sosyal medya ve televizyon programlarında pozisyonu değerlendiren MHK eski başkanları Mustafa Çulcu ve Bülent Yavuz ile eski hakemler Ahmet Çakar ve Deniz Çoban da pozisyonun net faul olduğunu dile getirdi. Görüntüler de Çakır'ın kararının doğruluğunu kanıtladı.
'MAHMUT BENİ ÇEKTİ'
Olayın kahramanlarından Oğuzhan Özyakup, pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Başakşehir'in sayılmayan golünde Mahmut beni çekti, faul yaptı. Umarım o da bir açıklama yapar, bu golde neler yaşandığını anlatır" diyerek pozisyonun net bir faul olduğunu dile getirdi.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Buz gibi faul haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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