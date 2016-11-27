Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde son şampiyon Beşiktaş, lider Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Mücadelenin 70. dakikasında Adriano sakatlandı. Bir süre sakat olarak oyuna devam eden Adriano, 81. dakikada yerini Gökhan Gönül'e bıraktı. Adriano'nun haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği yapılan testler sonucunda netlik kazanacak.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Beşiktaş'ta derbi öncesi şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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