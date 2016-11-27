 Beşiktaş'ta derbi öncesi şok! – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    'ta derbi öncesi şok!

    Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!

    'in 12. hafta mücadelesinde son şampiyon , lider 'i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Mücadelenin 70. dakikasında sakatlandı. Bir süre sakat olarak oyuna devam eden Adriano, 81. dakikada yerini Gökhan Gönül'e bıraktı. Adriano'nun haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği yapılan testler sonucunda netlik kazanacak.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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