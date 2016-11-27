Beşiktaş'a Rhodolfo'dan iyi haber
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu 1. hafta maçında deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Sakatlığı düzelen Luiz Rhodolfo da takımla birlikte çalıştı.
Öte yandan sakatlığı düzelen Rhodolfo takımla birlikte çalışırken, tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin antrenmana katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:28
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 106
Yorum
noname besiktas zaten gecen seneden beri hakemler tarafından kollanıyor sasirmadık...
- Buz gibi faul
Toplam 8
Yorum
Siyah Evet cok zekiler, hakemler zaten Avrupa'da da bizi kolluyor ligde de. Ya allah askina bunu renkliler soylemesin hic degilse, komik oluyor.
- Trabzonspor çıkış arıyor
Toplam 5
Yorum
Sinan saruhan Yönetimle baskanlaErsun yanalin takımda uzun süre kalması lazım.başarı için şart nevzat aydın da çok zeki ve çalışkan sabir basarıyı getirir
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