Ben bile yoruldum
Kartal’ın deneyimli çalıştırıcısı fizik ve zihinsel bakımdan hazır olmadıklarını itiraf etti. Güneş “Ben bile sahada koşmadığım halde yorgunluk hissediyorum. Oyuncularım 3 günde 1 maç yapıyor” dedi
Süper Lig'de Beşiktaş-Başakşehir maçı nefesleri kesti. Siyah-beyazlı ekibin hocası Şenol Güneş iki takımın mücadelesini övdü. Deneyimli çalıştırıcı "Ben bile sahada koşmadığım halde yorgunluk hissediyorum. Maça odaklanmakta sıkıntı çektik" dedi. Güneş "Kazanan taraf olabilirdik. Böyle kapanan takımlara karşı daha dinamik oynamamız gerekiyordu. Bunun için güç gerekiyor, maalesef yüzde yüz dinamizmi kullanamadık. Başakşehir iyi kapanan, çabuk kontra yapan bir takım. Fiziksel ve zihinsel olarak bu maça hazır değildik. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de arka arkaya zorlu maçlar oynuyoruz" dedi.
BAŞAKŞEHİR ÇOK DİRİ
Güneş, Başakşehir'in analizini iyi yaptıklarını ancak rakibin sahada kendilerini başarıyla durdurduğunu belirtti. Şenol Güneş "Evimizdeki bu maçı kazanıp liderliğe yükselmeyi hedeflemiştik. Ancak 1 puan alabildik. Başakşehir çok diri bir takım. Lider de olsalar rakibin üstünlüğünü kabul eden bir takım. Daha baskılı oynamamız, pas yüzdesini daha iyi yapmamız gerekiyordu. Ancak şu aşamada futbolcularıma bir şey diyemem. Oyuncularım 3 günde 1 maç yapıyor. Oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz" diye konuştu.
BECK HATALAR YAPTI
Şenol Güneş, Alman Andreas Beck'in kademe hatalarına da değindi. Tecrübeli çalıştırıcı "Bazı pozisyonlarda kademe eksiklikleri vardı. Özellikle Andreas Beck maçın başında 3 kez gelmesi gerektiği kademede yoktu. Zaten golü de böyle yedik" ifadelerini kullandı.
GÜNEŞ YİNE YENİLMEDİ
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş ile Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı kariyerlerinde 12. kez birbirlerine rakip oldular. Kartal'ın hocası daha önce Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş ile Avcı'lı Başakşehir'e karşı tek yenilgi almıştı. 5'er galibiyet ve beraberliği vardı. Dün de kaybetmedi. İki hocanın 'kariyer kapışmasında' beraberlik sayısı 6'ya çıktı.
BAŞAKŞEHİR ÇOK DİRİ
Güneş, Başakşehir'in analizini iyi yaptıklarını ancak rakibin sahada kendilerini başarıyla durdurduğunu belirtti. Şenol Güneş "Evimizdeki bu maçı kazanıp liderliğe yükselmeyi hedeflemiştik. Ancak 1 puan alabildik. Başakşehir çok diri bir takım. Lider de olsalar rakibin üstünlüğünü kabul eden bir takım. Daha baskılı oynamamız, pas yüzdesini daha iyi yapmamız gerekiyordu. Ancak şu aşamada futbolcularıma bir şey diyemem. Oyuncularım 3 günde 1 maç yapıyor. Oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz" diye konuştu.
BECK HATALAR YAPTI
Şenol Güneş, Alman Andreas Beck'in kademe hatalarına da değindi. Tecrübeli çalıştırıcı "Bazı pozisyonlarda kademe eksiklikleri vardı. Özellikle Andreas Beck maçın başında 3 kez gelmesi gerektiği kademede yoktu. Zaten golü de böyle yedik" ifadelerini kullandı.
GÜNEŞ YİNE YENİLMEDİ
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş ile Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı kariyerlerinde 12. kez birbirlerine rakip oldular. Kartal'ın hocası daha önce Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş ile Avcı'lı Başakşehir'e karşı tek yenilgi almıştı. 5'er galibiyet ve beraberliği vardı. Dün de kaybetmedi. İki hocanın 'kariyer kapışmasında' beraberlik sayısı 6'ya çıktı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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