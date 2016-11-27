Arena'da futbol keyfi
Karşılıklı goller, heyecan dolu 90 dakika, sürekli artan adrenalin Vodafone Arena’daki ‘liderlik kapışması’ her anıyla mest etti!..
Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş ile Başakşehir, Vodafone Arena'da 1-1 berabere kalırken; sporseverler sezonun belki de en heyecanlı karşılaşmasını izlediler. Ev sahibi Beşiktaş, rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı hedeflerken; Başakşehir de deplasmandan lider dönmenin hesabını yapıyordu. Maça konuk ekip hızlı başladı.. Özellikle ilk yarıda Beşiktaş'a istediği oyunu oynatmayan Başakşehir, 21'inci dakikada Cengiz'in golüyle öne geçmeyi başardı ve soyunma odasına da bu avantajla gitti. İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı.. Bu kez siyah-beyazlılar 51'inci dakikada Marcelo'nun golüyle skora denge getirdi. Mücadele baştan sona büyük heyecan içinde geçerken, karşılıklı ataklar başka gol getirmedi ve Beşiktaş ile Başakşehir maçtan birer puanla ayrıldı.
QUARESMA'DAN 4. ASİST
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Başakşehir maçında bu sezonki 4'üncü asistini yaptı. Daha önce G.Saray, Antalya ve G.Birliği maçlarında asist yapan Q7, dün akşam da Marcelo'nun kafa golünde ortayı yapan oyuncu oldu. Beşiktaş, Quaresma'nın asist yaptığı maçlarda 3 beraberlik, 1 galibiyet aldı.
SERİNİN YILDÖNÜMÜ!
Siyah-beyazlılar, iç sahada ligdeki yenilmezlik serisini bir yıla uzattı. Beşiktaş, en son 29 Kasım 2015'te Akhisar'a kaybetmişti. O maçın ardından ise oynanan 16 iç saha maçında 14 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
İLK YARIYI BOŞ GEÇTİ
Başakşehir maçının ilk yarısında etkisiz bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, bu sezon 17 resmi maçta 3. kez ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamladı. Kartal, daha önce G.Birliği ve Benfica maçının ilk yarısında ilk yarıda isabetli şut atamamıştı.
QUARESMA'DAN 4. ASİST
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Başakşehir maçında bu sezonki 4'üncü asistini yaptı. Daha önce G.Saray, Antalya ve G.Birliği maçlarında asist yapan Q7, dün akşam da Marcelo'nun kafa golünde ortayı yapan oyuncu oldu. Beşiktaş, Quaresma'nın asist yaptığı maçlarda 3 beraberlik, 1 galibiyet aldı.
SERİNİN YILDÖNÜMÜ!
Siyah-beyazlılar, iç sahada ligdeki yenilmezlik serisini bir yıla uzattı. Beşiktaş, en son 29 Kasım 2015'te Akhisar'a kaybetmişti. O maçın ardından ise oynanan 16 iç saha maçında 14 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
İLK YARIYI BOŞ GEÇTİ
Başakşehir maçının ilk yarısında etkisiz bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, bu sezon 17 resmi maçta 3. kez ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamladı. Kartal, daha önce G.Birliği ve Benfica maçının ilk yarısında ilk yarıda isabetli şut atamamıştı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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