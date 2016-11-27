12. adam 10 numara

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi oynanankarşılaşmasındaki destekleriyle takımlarına büyük moral veren ve skorun 3-0'dan 3-3'e gelmesinde pay sahibi olantaraftarlar, zorlumücadelesinde de aynı desteği sürdürdü. Maçtan saatler önce Vodafone Arena ve çevresine akın edentezahüratlar ve marşlarla mücadelenin başlamasını beklediler. Taraftarlar, karşılaşma öncesi de futbolcuları tribünlere çağırarak desteğe başlarken, ilk düdükle birlikte coştular.Siyah-beyazlılar,Başakşehir'in golüyle bir ara moral bozukluğu yaşasa da son düdüğe kadar hiç susmadı.tribünlerinde çok az boşluk görülürken, yaklaşık 31 bin kişinin geldiği maçta, 7'den 70'e herkes takımını yalnız bırakmadı. Benfica sınavında dünyanın en sessiz tezahüratını gerçekleştiren Beşiktaşlılar,lık görevini yine hakkıyla yerine getirdiler.Başakşehir taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, gündüz yapılan nazar boncuğu paylaşımını haklı çıkardı. Gümüşdağ, Beşiktaş başkanına maç öncesi nazar boncuğu hediye etti.Başakşehir de Beşiktaş'a karşı jest yaptı. Turuncu- lacivertliler,hesabından "Yeni eviniz @Vodafone- Arena hayırlı olsun. Nazar boncuğumuzu aldık, akşama geliyoruz" paylaşımında bulundu.