 12. adam 10 numara – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    12. adam 10 numara

    12. adam 10 numara

    Benfica mücadelesinde dünyanın en sessiz tezahüratını yapan siyah-beyazlılar, dün gece de taraftarlık örneği sergilediler. Saatler öncesinden doldurdukları tribünlere maç öncesi futbolcuları çağırıp desteğe başladılar. 90 dakika boyunca bir an olsun susmadan ‘12. Adam’lık görevini yine 10 numara yaptılar.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi oynanan Benfica karşılaşmasındaki destekleriyle takımlarına büyük moral veren ve skorun 3-0'dan 3-3'e gelmesinde pay sahibi olan Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu Başakşehir mücadelesinde de aynı desteği sürdürdü. Maçtan saatler önce Vodafone Arena ve çevresine akın eden siyah-beyazlılar, tezahüratlar ve marşlarla mücadelenin başlamasını beklediler. Taraftarlar, karşılaşma öncesi de futbolcuları tribünlere çağırarak desteğe başlarken, ilk düdükle birlikte coştular.



    DEVLER LİGİ'NDE ÖRNEK OLDULAR
    Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in golüyle bir ara moral bozukluğu yaşasa da son düdüğe kadar hiç susmadı. Vodafone Arena tribünlerinde çok az boşluk görülürken, yaklaşık 31 bin kişinin geldiği maçta, 7'den 70'e herkes takımını yalnız bırakmadı. Benfica sınavında dünyanın en sessiz tezahüratını gerçekleştiren Beşiktaşlılar, '12. Adam'lık görevini yine hakkıyla yerine getirdiler. 200 kadar Başakşehir taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

    NAZAR BONCUĞU HEDİYE ETTİLER
    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, gündüz yapılan nazar boncuğu paylaşımını haklı çıkardı. Gümüşdağ, Beşiktaş başkanına maç öncesi nazar boncuğu hediye etti.


    HAYIRLI OLSUN
    Başakşehir de Beşiktaş'a karşı jest yaptı. Turuncu- lacivertliler, twitter hesabından "Yeni eviniz @Vodafone- Arena hayırlı olsun. Nazar boncuğumuzu aldık, akşama geliyoruz" paylaşımında bulundu.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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