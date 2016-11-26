Yalçın Ayhan: "Keşke gitmeseydim..."

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in Vodafone Arena'da berabere kaldığı karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir görüntü ekranlara geldi.

Bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan ve siyah-beyazlıların kapısından dönen Yalçın Ayhan, Arena'daki karşılaşmanın ardından Beşiktaş forması giydi.



Daha önce Beşiktaş'a transferinin son anda gerçekleşmemesiyle ilgili "Ben İngiltere vizesi alıp kampa gittim. Orada takımla uçağa bindim. Kimseye yalvarmadım beni al diye. İngiltere'ye kadar götürülüp, bir gün sonra dönmek canımı çok acıttı. 'Keşke gitmeseydim. Keşke hiçbir şey başlamasaydı' dedim." ifadelerini kullanan Yalçın'ın siyah-beyazlı formayla tribünleri selamlaması gecenin önemli anlarından oldu.