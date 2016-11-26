Yalçın Ayhan: "Keşke gitmeseydim..."
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in karşılaştığı maç sonrasında Yalçın Ayhan, Beşiktaş formasıyla tribünleri selamladı.
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in Vodafone Arena'da berabere kaldığı karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir görüntü ekranlara geldi.
Bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan ve siyah-beyazlıların kapısından dönen Yalçın Ayhan, Arena'daki karşılaşmanın ardından Beşiktaş forması giydi.
Daha önce Beşiktaş'a transferinin son anda gerçekleşmemesiyle ilgili "Ben İngiltere vizesi alıp kampa gittim. Orada takımla uçağa bindim. Kimseye yalvarmadım beni al diye. İngiltere'ye kadar götürülüp, bir gün sonra dönmek canımı çok acıttı. 'Keşke gitmeseydim. Keşke hiçbir şey başlamasaydı' dedim." ifadelerini kullanan Yalçın'ın siyah-beyazlı formayla tribünleri selamlaması gecenin önemli anlarından oldu.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:30
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 9
Yorum
hgt lafa bak doğru kararmış ne demesini bekliyorsunuz bjk yöneticisinin yanlış mı diyecek çok dürüst kulüp canım
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 9
Yorum
efe Beşiktaşın şu ligde oynamasını hiç istemiyorum.Bu nedir yavv herkes ağlıyor.Yav kardeşim kabul edeceksiniz Şmpiyon BEŞİKTAŞ..yorgun olmamıza rağmen yine yenilmedik.Haftaya Fenerbahçe maçında kaybettiğimiz 2 puanı kazanarak telafi edecez.Kimse yaygara koparmasın,yok efendim kadıköyde yenilmiyorlar fasafiso psikolojik taktik bizde yemez.Fener maça hızlı başlar,kontradan 1 tane sallar,kontrolsüz bişekilde tekrar gelirler 2'yi sallar,firikikten 3'ü sallar,sonrada Fener taraftar baskısıyla karambolden bir gol bulur Maç FB:1BJK:3 biter. bu kadar basit
- Oğuzhan Özyakup: "Pozisyon kesinlikle..."
Toplam 4
Yorum
bjk kırmızı daireni n içine bakacaksınız kör renklilerr!!!
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