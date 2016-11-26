Taraftarınız gözlerimi yaşarttı
Beşiktaş tribünlerinin Benfica maçında yaptığı 1 dakikalık ‘sessiz’ tezahürata ünlü futbolculardan tam destek geldi
Beşiktaşlı taraftarlar, yine bir ilke imza atmayı başardı.. Bugüne kadar tribündeki destekleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken siyahbeyazlıların, Benfica maçındaki 'sessiz' tezahüratlarına pek çok ünlü futbolcudan da tam destek geldi. Antalyasporlu Eto'o, Beşiktaş taraftarının FIFA tarafından "yılın en iyi taraftarı" ödülünü alması için harekete geçerken, adı Beşiktaş'la anılan Balotelli'nin menajeri Mino Raiola da Beşiktaşlı yöneticileri kutladı.
YILDIZLARDAN MESAJ VAR
Real Madrid'in yıldızı Ronaldo yakın dostu Quaresma'yı arayarak, "Taraftarınız gözlerimi yaşarttı. Bir gün onlar için oynamak isterim" sözlerini kullandı. Adriano'ya eski takım arkadaşı Neymar'dan, İnler'e eski takım arkadaşları Koulibaly ve Zapata'dan tebrik mesajları geldi. ÖTE yandan Beşiktaş taraftarının bu hareketi Marcelo, Talisca, Atiba ve Aboubakar'ı da çok duygulandırdı. Kanadalı yıldız üç takım arkadaşının da duygularının yer aldığı bir mektup kaleme aldı. Mektupta tüm taraftarlara teşekkür edildi, kendileri gibi bir taraftar grubuna sahip olduğu için gurur duydukları yer aldı.
YILDIZLARDAN MESAJ VAR
Real Madrid'in yıldızı Ronaldo yakın dostu Quaresma'yı arayarak, "Taraftarınız gözlerimi yaşarttı. Bir gün onlar için oynamak isterim" sözlerini kullandı. Adriano'ya eski takım arkadaşı Neymar'dan, İnler'e eski takım arkadaşları Koulibaly ve Zapata'dan tebrik mesajları geldi. ÖTE yandan Beşiktaş taraftarının bu hareketi Marcelo, Talisca, Atiba ve Aboubakar'ı da çok duygulandırdı. Kanadalı yıldız üç takım arkadaşının da duygularının yer aldığı bir mektup kaleme aldı. Mektupta tüm taraftarlara teşekkür edildi, kendileri gibi bir taraftar grubuna sahip olduğu için gurur duydukları yer aldı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:07
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