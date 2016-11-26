Sneijder aylar sonra golle buluştu
UEFA sıralaması güncellendi!
UEFA Avrupa Ligi'nde Haftanın 11'i
Stoch'tan müthiş füze
Gökhan Gönül'den gaf
İstanbul büyücüsü futbolu bıraktı
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların
kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ
veya fotomac.com.tr
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Gs Sneijder gitsin
Bjk Kiskanma
isminiz Gs ye vitor pereira gelsin
Savunma yine sıkıntılı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.