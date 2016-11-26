 Savunma yine sıkıntılı – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Savunma yine sıkıntılı

    Savunma yine sıkıntılı
    Beşiktaş'ta Talisca, Caner Erkin ve Aras Özbiliz'in uzun süreli sakatlığının yanı sıra savunma oyuncuları Tosic ile Rhodolfo'nun da sıkıntıları devam ediyor. bugün dinlendirilirken, 'in durumu maç saatinde belli olacak.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:14
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