Kartal Devler Ligi’nin zirvesinde!

Siyah-beyazlılar, Benfica karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi hesabından ise haftanın maçı anketi yaptı. Toplam 73 bin 603 sporseverin katıldığı ankette Beşiktaş-Benfica maçı %46 oy ile zirvenin sahibi oldu. İkinci sırada %37'lik oyla 8-4'lük B.Dortmund-Legia maçı bulunurken Rostov-Bayern Münih maçı %11 ile üçüncü, Arsenal-PSG maçı ise %6 ile son sırada yer aldı.