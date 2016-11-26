Güneş ilkokul öğretmenini ziyaret etti
Şenol Güneş, ilkokul öğretmeni Yurdanur Güçlü’yü ziyaret etti. Güçlü, “Tüm ülkenin gurur duyduğu Şenol’u ben de alnından öpüyorum” ifadesini kullandı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün ilkokul öğretmeni Yurdanur Güçlü'yü evinde ziyaret etti. 1959- 1962 yılları arasında Trabzon Kaledibi İlkokulu'nda Şenol Güneş'in öğretmenliğini yapan Güçlü bu ziyaretten dolayı oldukça duygulandı. Emekli öğretmen Güçlü, tüm öğrencilerini Atatürk İlkelerine göre yetiştirmeye çalıştığını belirterek "Şenol tam istediğim şekilde Atatürkçü ve başarılı bir insan olarak yetişti. Tüm ülkenin gurur duyduğu başarılara imza attı ve bu başarıları devam ediyor. Onunla gurur duyuyorum, alnından öpüyorum" dedi. Teknik direktör Güneş de Güçlü'nün Öğretmenler Günü'nü kutladı ve şunları söyledi: "Türkiye'nin geleceğini aydınlatan kişiler öğretmenlerimizdir. Ben de İlkokul öğretmeni olmak istemiştim, o zaman olmadı ama sonradan Sosyal Bilgiler Öğretmeni oldum. Öğretmenlerimizin kıymetini hem toplum, hem devlet, hem de birey olarak bilmeliyiz"
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:26
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