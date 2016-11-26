Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:35
- Levent Nazifoğlu'dan Galatasaray taraftarına müjde
Toplam 18
Yorum
Hakan 31 Süper ligde bütün takımlar bizden iyi çıkıyor ne zaman kontra atak oynayabilen bi takım olacaz merak ediyorum saygılar...
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 44
Yorum
BJK 1903 ya bu fenerller ne komik hala sacma sapan yorum yapiyorlar cüneyt cakiri elestiriyorlar neymis efendim BESIKTAS hakemle bile basaksehiri yenemedi iyide arkadaslar bu sacma yorumu yapiyorsunuzda siz basaksehire yenilince hakem sayesindemi yenildiniz veya gs evinde yenilince basaksehire noldu hakem sayesindemi yenildiler yok adamlar top oynuyor HELAL olsun fb ve gs gibi aglamiyorlar adamca cikip maclarini oynuyorlar ve su an bence liderligide hak ediyorlar fazlasiyla bence.
- Öpücük tartışması!
Toplam 1
Yorum
Emre Oooooo marcelo noluyoruz
Beşiktaş'ta derbi öncesi şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.