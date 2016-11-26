 "Benim değerim 100 milyon€" – Fotomaç – 26 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    "Benim değerim 100 milyon€"

    "Benim değerim 100 milyon€"

    Siyah-beyazlıların 33 yaşındaki yıldızı Ricardo , "Geçmişte bu futbol oynasaydım, 100 milyon euro ederdim" dedi.

    Portekiz Gazetesi Abola'ya önemli açıklamalarda bulunan Q7, "Beşiktaş'ta son yılım. Umarım yeni bir sözleşme yaparız. Bunun üzerine görüşüyoruz. Şu anda gerçekten neler olur bilmiyorum. Futbolda her şey mümkün. Kendime güveniyorum. Hayatımda kendimi bu kadar iyi hissettiğim çok zaman olmadı. Şükürler olsun ki çok sakatlanmadım. Bu noktaya gelmeme çok yardımı oldu" şeklinde konuşan futboldaki piyasa değeri için de açıklamalar yaptı.

    ZAMANLA DEĞİŞİYORUZ
    Şu sıralar birçok futbolcuya 60-70 milyon euro fiyat biçildiğini hatırlatan Q7; "Hayatı zamanla çok daha iyi öğreniyorsunuz. Şu sıralar herkese 60-70 milyon euro fiyat biçiliyor, bana da 100 milyon euro fiyat biçilirdi" diye konuştu.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Benim değerim 100 milyon€" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.