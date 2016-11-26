"Benim değerim 100 milyon€"
Siyah-beyazlıların 33 yaşındaki yıldızı Ricardo Quaresma, "Geçmişte bu futbol oynasaydım, 100 milyon euro ederdim" dedi.
Portekiz Gazetesi Abola'ya önemli açıklamalarda bulunan Q7, "Beşiktaş'ta son yılım. Umarım yeni bir sözleşme yaparız. Bunun üzerine görüşüyoruz. Şu anda gerçekten neler olur bilmiyorum. Futbolda her şey mümkün. Kendime güveniyorum. Hayatımda kendimi bu kadar iyi hissettiğim çok zaman olmadı. Şükürler olsun ki çok sakatlanmadım. Bu noktaya gelmeme çok yardımı oldu" şeklinde konuşan Quaresma futboldaki piyasa değeri için de açıklamalar yaptı.
ZAMANLA DEĞİŞİYORUZ
Şu sıralar birçok futbolcuya 60-70 milyon euro fiyat biçildiğini hatırlatan Q7; "Hayatı zamanla çok daha iyi öğreniyorsunuz. Şu sıralar herkese 60-70 milyon euro fiyat biçiliyor, bana da 100 milyon euro fiyat biçilirdi" diye konuştu.
ZAMANLA DEĞİŞİYORUZ
Şu sıralar birçok futbolcuya 60-70 milyon euro fiyat biçildiğini hatırlatan Q7; "Hayatı zamanla çok daha iyi öğreniyorsunuz. Şu sıralar herkese 60-70 milyon euro fiyat biçiliyor, bana da 100 milyon euro fiyat biçilirdi" diye konuştu.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:17
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