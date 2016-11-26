Bakın ne dedi?
Beşiktaş tribünlerinin Benfica maçında yaptığı 1 dakikalık ‘sessiz’ tezahürata ünlü futbolculardan tam destek geldi
YILDIZLARDAN MESAJ VAR
Real Madrid'in yıldızı Ronaldo yakın dostu Quaresma'yı arayarak, "Taraftarınız gözlerimi yaşarttı. Bir gün onlar için oynamak isterim" sözlerini kullandı. Adriano'ya eski takım arkadaşı Neymar'dan, İnler'e eski takım arkadaşları Koulibaly ve Zapata'dan tebrik mesajları geldi. ÖTE yandan Beşiktaş taraftarının bu hareketi Marcelo, Talisca, Atiba ve Aboubakar'ı da çok duygulandırdı. Kanadalı yıldız üç takım arkadaşının da duygularının yer aldığı bir mektup kaleme aldı. Mektupta tüm taraftarlara teşekkür edildi, kendileri gibi bir taraftar grubuna sahip olduğu için gurur duydukları yer aldı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 10:13
- Taraftarınız gözlerimi yaşarttı
Toplam 1
Yorum
BJK1903 HEM SESSIZ TEZAHURATINLA TUM DUNYAYA YAYILIYORSUN.MAC 3-0 KEN OYUNCULARI TRIBUNE CAGIRIYORSUN MAÇ 3-3 BITIYO.ÇOK BUYUKSUN BEŞIKTAŞIM
- Sosa harekatı
Toplam 1
Yorum
Bjk1903 ARTIK SIKTI ŞU SOSA HABERLERI.50 KERE ALDIRDINIZ ARTIK GELSINDE BIZDE GORELIM.
- İşte kampüs için ayarlanan yer
Toplam 2
Yorum
erdoğan Yazıklar olsun ... Bu kötülere böyle ödül veriliyor ya... Aziz yıldırim ve kötü ( mafya barbar ) yöneticileri bu haklardan yararlanmamali... Böyle açılışlarda örnek karakter olmamalı...
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