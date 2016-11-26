Arena'da zirve savaşı

Süper Lig’in iki namağlup ekibi kozlarını Vodafone Arena’da paylaşacak Başakşehir liderliğini sürdürmek, Kartal ise koltuğa oturmak istiyor

Süper Lig'de haftanın maçı bu akşam Vodafone Arena'da oynanacak. Bir yanda 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, diğer yanda 27 puanla liderin hemen ensesinde yer alan Beşiktaş... Süper Lig'in ilk iki sırasında yer alan ve namağlup olarak yollarına devam eden takımların kapışması saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Lig lideri Başakşehir 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik, ikinci sıradaki Beşiktaş 8 galibiyet 3 beraberlik alarak henüz yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik alarak Avrupa'da da yenilmeme başarısını gösterdi.



DERBİ ÖNCESİ MORAL PEŞİNDE

Siyah-beyazlılar, taraftarlarının desteğiyle rakibini yenerek hem 30 puana ulaşıp liderliğe yükselmeyi hem de Medipol Başakşehir'e ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak. Ligin 13. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, ayrıca alacağı galibiyetle derbi maça moralli gitmeyi amaçlıyor. Başakşehir ise hem fizik hem de mental açıdan yorgun olacak siyah-beyazlıları yenerek lig liderliğini perçinlemeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın evinde oluşturduğu gol istatistiği (Maç başına 3 gol) dikkatlerden kaçmazken, rakip Başakşehir'in dış sahadaki gol yememe (1 gol) alışkanlığı ise iki takım arasında oynanacak karşılaşmanın müthiş bir rekabete sahne olacağını gösteriyor. Bu akşam Vodafone Arena'da kelimenin tam anlamıyla 'Zirve Savaşı' yaşanacak.



BEŞiKTAŞ'TA ÜÇ OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş, Başakşehir karşısında en büyük riski 3 oyuncusunun sarı kart sınırında bulunmasıyla yaşayacak. Önümüzdeki hafta F.Bahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlı takımda, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçemediği oyuncular arasında yer alan Quaresma, Hutchinson ve Marcelo üçer sarı kartla sınırda bulunuyor. Bu oyuncular sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve F.Bahçe derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.



GOLCÜLERİN MAÇI OLACAK

Beşiktaş-Başakşehir maçında iki skorer takım kozlarını paylaşacak. Başakşehir 26 golle ligin en golcü takımı olurken, Kartal fileleri 23 kez havalandırdı. Cenk son 4 maçta 3 gol atarken, Aboubakar ve Q7 de 2'şer kez fileleri havalandırdı.



VİSCA 79 MAÇTIR SAHADA

Başakşehir'in tecrübeli ismi Visca tam bir istikrar abidesi olarak göze çarpıyor. Boşnak oyuncu son 3 sezonunda maç kaçırmadı. Son üç sezonda aralıksız 79 hafta görev yapan Visca 29 gol atarken, arkadaşlarına 10 da gol pası verdi.