 Zehirlenme şüphesi korkuttu – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Zehirlenme şüphesi korkuttu

    Zehirlenme şüphesi korkuttu
    Benfica karşılaşmasının ilk yarısında etkisiz bir oyunla 3-0 geri düşen Beşiktaş'ta 3-3 beraberlikle ayrıldığı maçından önce ilginç gelişmeler yaşandı. Öğlen yemeğinde diğer futbolculardan farklı yemek yiyen Adriano, Gökhan Gönül, Tolgay ve Gökhan İnler midelerinin bulandığını söyledi. Şenol Güneş öncelikle 4 oyuncunun da zehirlendiğini düşünürken, UEFA temsilcisine de bilgi verildiği öğrenildi.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:42
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