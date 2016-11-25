Zehirlenme şüphesi korkuttu

Benfica karşılaşmasının ilk yarısında etkisiz bir oyunla 3-0 geri düşen Beşiktaş'ta 3-3 beraberlikle ayrıldığı maçından önce ilginç gelişmeler yaşandı. Öğlen yemeğinde diğer futbolculardan farklı yemek yiyen Adriano, Gökhan Gönül, Tolgay ve Gökhan İnler midelerinin bulandığını söyledi. Şenol Güneş öncelikle 4 oyuncunun da zehirlendiğini düşünürken, UEFA temsilcisine de bilgi verildiği öğrenildi.