 Tosic’in MR'ı çekildi – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    ’in MR'ı çekildi

    Tosic’in MR'ı çekildi
    Benfica maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tosic'in durumunda korkulan olmadı. Tarihi maçta yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen , 60'da yerini Atınç'a bırakmıştı. Dün sabah MR'ı çekilen savunma oyuncusunun sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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