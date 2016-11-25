Tosic’in MR'ı çekildi
Benfica maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tosic'in durumunda korkulan olmadı. Tarihi maçta yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen Tosic, 60'da yerini Atınç'a bırakmıştı. Dün sabah MR'ı çekilen savunma oyuncusunun sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:00
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