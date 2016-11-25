Son 8 maçata da bileği bükülmedi

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e 6 yıldır yenilmiyor. Siyah-beyazlı takım Abdullah Avcı'nın takımıyla ligde oynadığı son 8 maçta en kötü ihtimalle sahadan beraberlikle ayrılıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak. Namağlup iki takımın karşılaşacağı maçta çıkacak skor zirveyi yakından ilgilendirecek. Müsabaka yarın saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.



Beşiktaş'ı mağlup edemedi

Ligde 29 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in Beşiktaş ile oynadığı maçlarda yüzü gülmüyor. Ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'a her sezon korkulu anlar yaşatan Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin kaderi siyah-beyazlı takıma karşı tutmadı. En son 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ı mağlup eden Medipol Başakşehirli futbolcular, son 8 maçtır siyah-beyazlı takıma karşı galip gelemiyor. 2010-2011 sezonunda ligin 2. haftasında 2-0, aynı sezonda 19. haftada ise Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 6 yıldır siyah-beyazlı takımdan ligde 3 puanı koparamadı.



Beşiktaş farklı

Siyah-beyazlı takımda ise Medipol Başakşehir'e göre durum çok farklı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 2010-2011 sezonunun 19. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 2-1'lik skorla kaybedilen maçın ardından Avcı'nın öğrencilerine ligde hiç boyun eğmedi. İki takım arasında oynanan son 8 lig maçında en farklı skorlar 2 gollü oldu. İki takım da iki golün üzerinde birbirlerinin ağlarını sarsamadı. Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan en gollü lig karşılaşması ise 2015-2016 sezonunun 19. haftasında 2-2'lik skorla biten müsabaka oldu.