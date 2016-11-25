Son 8 maçata da bileği bükülmedi
Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e 6 yıldır yenilmiyor. Siyah-beyazlı takım Abdullah Avcı'nın takımıyla ligde oynadığı son 8 maçta en kötü ihtimalle sahadan beraberlikle ayrılıyor.
Beşiktaş'ı mağlup edemedi
Ligde 29 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in Beşiktaş ile oynadığı maçlarda yüzü gülmüyor. Ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'a her sezon korkulu anlar yaşatan Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin kaderi siyah-beyazlı takıma karşı tutmadı. En son 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ı mağlup eden Medipol Başakşehirli futbolcular, son 8 maçtır siyah-beyazlı takıma karşı galip gelemiyor. 2010-2011 sezonunda ligin 2. haftasında 2-0, aynı sezonda 19. haftada ise Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 6 yıldır siyah-beyazlı takımdan ligde 3 puanı koparamadı.
Beşiktaş farklı
Siyah-beyazlı takımda ise Medipol Başakşehir'e göre durum çok farklı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 2010-2011 sezonunun 19. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 2-1'lik skorla kaybedilen maçın ardından Avcı'nın öğrencilerine ligde hiç boyun eğmedi. İki takım arasında oynanan son 8 lig maçında en farklı skorlar 2 gollü oldu. İki takım da iki golün üzerinde birbirlerinin ağlarını sarsamadı. Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan en gollü lig karşılaşması ise 2015-2016 sezonunun 19. haftasında 2-2'lik skorla biten müsabaka oldu.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:09
- Parasını alıyor!
Toplam 9
Yorum
Alemdar Adam antreman havasinda futbol oynuyor hirs istek diye bir sey yok böyle adamlarin parasini yöneticiler cebinden ödemeli
- İrfan Can zirvesi
Toplam 5
Yorum
transfer işler transferle olmuyor bu takımın forvetleri :1. Hyun-Jun Suk 2.Fabian Castillo 3.Dame N'Doye 4.Muhammet Demir 5.Ramil Sheydaev evet 5 forvet var şimdi soruyorum bu takımda cardozo muhammed yatabare kalsa forvet hattında hem 3 oyuncuyla daha az maliyet hemde daha çok kalite olmaz mıydı şimdi bu 5 oyuncudan 1 adam çıkartamıyor
- Kaptan dümene
Toplam 4
Yorum
ULTRASLAN TARABYA GS da ruh kalmamış.Acilen selçuk,sneijder,sabri derhal gönderilmeli bunlar sıkıntıyı yaratan ele başları.En az 5 tane nokta transfer yapmalıyız.iyi teknik genç 10 numara,8numara alınmalı.sağ bek de linnes i harcamamalıyız.İyi bir yedek sol bek,bitirici forvet tecrübeli olmalı.Kaliteli stoper şart,JOR a teşekkür edilip fatih terime takım emanet edilmeli gerçekler acıdır olması gerekende budur oyuncularımız kotu değiller onlara takım ruhunu fatih terim aşılar geldiği zaman
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