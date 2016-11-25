Quaresma uçuyor
Benfica maçındaki attığı gol ve yaptığı asistle yıldızlaşan Quaresma, Devler Ligi’nde ‘Haftanın ilk 11’inde yer aldı.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla sadece Beşiktaş taraftarının değil, Avrupa spor otoritelerinden de tam not almayı başardı. İşte Kara Kartal'ın yıldızı Quaresma için yapılan birbirinden ilginç yorumlar:
Haftanın 11'ine girdi
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Benfica ile 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlılarda Ricardo Quaresma, 1 gol ve 1 asistle karşılaşmayı tamamlarken, Portekizli oyuncu, sergilediği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "Haftanın ilk 11'i"nde yer aldı. Bu arada UEFA açıkladığı ilk 11'de bir de hata yaptı. Benfica'dan Salvio'da ilk 11'de yer alırken yanlışlıkla Atiba'nın fotoğrafı kullanıldı.
O nasıl bir orta öyle
Liverpool'un efsane futbolcusu Dietmar Hamann, Beşiktaş'ın Benfica karşısında yaptığı geri dönüşü; 2005'te Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'a karşı yaptıkları geri dönüşe benzetti. RTE kanalına konuşan Alman efsane, "Nasıl olağanüstü bir geri dönüş öyle... Her şey o efsane golle başladı. Tosun'dan harika vole, Quaresma'nın penaltısı ve ardından yaptığı rabona. O nasıl bir orta!... Aboubakar da bu topu gol yapmasını bildi" yorumunu yaptı.
BENFİCA'NIN KABUSU
Quaresma, Benfica'nın kabusu olmaya devam ediyor. Kariyerinde siyah beyazlı formadan önce Sporting Lizbon ve Porto takımlarında oynayan ve en çok karşılaştığı takım olan Benfica'ya karşı Quaresma gol veya asist yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Kariyerinde önceki akşam oynanan maçla birlikte Benfica karşısında 18 maça çıkan Quaresma bu maçlarda 4 gol, 3 asist yaptı.
TARAFTARSI Z OLMAZDI
Benfica maçı sonrası Portekiz basınına konuşan Quaresma, "Taraftarımız sayesinde bu geri dönüşü sağladık" dedi. Yıldız oyuncu, "Karşılaşmaya iyi başlayamadık adeta uyuyor gibiydik ve bu Benfica gibi güçlü bir takıma karşı yapılamaması gereken bir hata oldu. İkinci yarı taraftarımızın müthiş baskısı ile çok daha iyi başladık. Cenk'in attığı gol ile de maçı çevirebileceğimizi anladık. Bu maçın 3-0 bitmeyeceğine inanmıştık. Birkaç dakika daha olsaydı, galibiyeti de alırdık" diye konuştu.
ALLAH AŞKINA BEYLER!
Teknik direktör Şenol Güneş'in devre arasında yaptığı toplantının ardından takım arkadaşlarını yanına toplayan Quaresma, iki dakikalık mini bir görüşme yaptı. Bildiği tüm Türkçe kelimeleri kullandı, ardından da yarı Türkçe, yarı Portekizce bir konuşma yaptı. Pek çok futbolcu Q7'nin ne söylediğini anlamadı ancak konuşmanın sonunda Q7'nin söylediği, "Allah aşkına beyler" sözlerinin tüm oyuncuları coşturduğu ortaya çıktı.
Haftanın 11'ine girdi
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Benfica ile 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlılarda Ricardo Quaresma, 1 gol ve 1 asistle karşılaşmayı tamamlarken, Portekizli oyuncu, sergilediği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "Haftanın ilk 11'i"nde yer aldı. Bu arada UEFA açıkladığı ilk 11'de bir de hata yaptı. Benfica'dan Salvio'da ilk 11'de yer alırken yanlışlıkla Atiba'nın fotoğrafı kullanıldı.
O nasıl bir orta öyle
Liverpool'un efsane futbolcusu Dietmar Hamann, Beşiktaş'ın Benfica karşısında yaptığı geri dönüşü; 2005'te Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'a karşı yaptıkları geri dönüşe benzetti. RTE kanalına konuşan Alman efsane, "Nasıl olağanüstü bir geri dönüş öyle... Her şey o efsane golle başladı. Tosun'dan harika vole, Quaresma'nın penaltısı ve ardından yaptığı rabona. O nasıl bir orta!... Aboubakar da bu topu gol yapmasını bildi" yorumunu yaptı.
BENFİCA'NIN KABUSU
Quaresma, Benfica'nın kabusu olmaya devam ediyor. Kariyerinde siyah beyazlı formadan önce Sporting Lizbon ve Porto takımlarında oynayan ve en çok karşılaştığı takım olan Benfica'ya karşı Quaresma gol veya asist yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Kariyerinde önceki akşam oynanan maçla birlikte Benfica karşısında 18 maça çıkan Quaresma bu maçlarda 4 gol, 3 asist yaptı.
TARAFTARSI Z OLMAZDI
Benfica maçı sonrası Portekiz basınına konuşan Quaresma, "Taraftarımız sayesinde bu geri dönüşü sağladık" dedi. Yıldız oyuncu, "Karşılaşmaya iyi başlayamadık adeta uyuyor gibiydik ve bu Benfica gibi güçlü bir takıma karşı yapılamaması gereken bir hata oldu. İkinci yarı taraftarımızın müthiş baskısı ile çok daha iyi başladık. Cenk'in attığı gol ile de maçı çevirebileceğimizi anladık. Bu maçın 3-0 bitmeyeceğine inanmıştık. Birkaç dakika daha olsaydı, galibiyeti de alırdık" diye konuştu.
ALLAH AŞKINA BEYLER!
Teknik direktör Şenol Güneş'in devre arasında yaptığı toplantının ardından takım arkadaşlarını yanına toplayan Quaresma, iki dakikalık mini bir görüşme yaptı. Bildiği tüm Türkçe kelimeleri kullandı, ardından da yarı Türkçe, yarı Portekizce bir konuşma yaptı. Pek çok futbolcu Q7'nin ne söylediğini anlamadı ancak konuşmanın sonunda Q7'nin söylediği, "Allah aşkına beyler" sözlerinin tüm oyuncuları coşturduğu ortaya çıktı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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