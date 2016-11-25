Potaya yeni sponsor

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol takımının yeni sponsoru Güriş oldu. Forma sırt sponsorluğu için Vodafone Arena'da bir tören düzenlenirken, Güriş Holding adına törene katılan Tevfik Yamantürk "Takımımızın bu sezon fırtına gibi eserek bizleri gururlandıracağından kuşkumuz yok" diye konuştu.