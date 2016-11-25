 Öğretmenler günün kutlu olsun hocam! – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Öğretmenler günün kutlu olsun hocam!

    Öğretmenler günün kutlu olsun hocam!
    Beşiktaş Teknik Direktörü 'in Öğretmenler Günü kutlandı. Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik kadro, dün sabah gerçekleştirilen antrenman öncesinde 'Öğretmenler Günü' dolayısıyla, edebiyat öğretmeni olan Şenol Güneş'e çiçek vererek 'Öğretmenler Günü'nü kutladılar.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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