Öğretmenler günün kutlu olsun hocam!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü kutlandı. Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik kadro, dün sabah gerçekleştirilen antrenman öncesinde 'Öğretmenler Günü' dolayısıyla, edebiyat öğretmeni olan Şenol Güneş'e çiçek vererek 'Öğretmenler Günü'nü kutladılar.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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