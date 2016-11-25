 Napoli’nin gözü korktu – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Napoli’nin gözü korktu

    Napoli’nin gözü korktu
    Napoli teknik direktörü Sarri, D. Kiev maçı sonrası çarpıcı bir açıklamada bulundu. Sarri, "Benfica 3-1 öndeyken ısınmaya çıktık. Soyunma odasına döndüğümüzde maçın 3-3 bittiğini öğrendik. Bu skor, bizim için olumsuzluğu sahaya da yansıttı. Futbolcularım bundan kötü etkilendi" diye konuştu.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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