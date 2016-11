Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş 'ın ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta ikinci yarı Benfica'ya karşı muhteşem bir geri dönüş gerçekleştirerek 3-3 berabere kalması, dış basında da büyük yankı buldu. UEFA maç sonu "Beşiktaş'tan İstanbul mucizesi" manşetini atarken siyah-beyazlıların bu geri dönüşünü 2005 yılında İstanbul'da oynanan Milan - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçına benzetti.PORTEKİZ'İN önemli spor gazetelerinden Abola maç sonu, "Benfica 3 gollük avantajını Türkiye'de koruyamadı" manşetini attı. Benfica'nın ilk yarıda çok iyi bir oyun ile 3-0'lık avantaj yakaladığını yazan gazete 2'nci yarı Beşiktaş taraftarının da müthiş baskısı ile beraberliği yakaladığını yazdı.PORTEKİZ gazetesi Record da "Benfica tüm hesapları son maça bıraktı" manşetini attı. Gazete Şampiyonlar Ligi'nin en heyecan veren grubu olan B grubunda her şeyin son maça kaldığını yazdı.İSPANYOL As Gazetesi de "Aboubakar'ın attığı gol Beşiktaş'a hayat verdi, Benfica'yı dağıttı" manşetini atarken bir diğer İspanyol gazetesi Marca da "Aboubakar Benfica'yı nakavt etti" manşetini attı.İngiliz ve İrlanda basını da Beşiktaş'ın 3-0 geriden gelip Benfica ile 3-3 berabere kalmasını manşetlerine taşıdı. The Sun gazetesi "İstanbul mucizesi" manşetini atarken, Beşiktaş'ın ikinci yarı çok iyi oynayarak Benfica ile 3-3 berabere kalmayı başardığını sütünlarında yer verdi.ADA basınından Daily Mail, "İstanbul'da bir mucize daha. Quaresma'nın rabona ortası Beşiktaş'a müthiş geri dönüşü sağladı" manşetini yazdı. Gazete Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde hiç mağlubiyet almadığını da yazdı."Aboubakar Benfica'yı nakavt etti" başlığını kullanırken,"Beşiktaş'tan büyük dönüş" diye yazdı. İrlanda basınındandeŞampiyonlar Ligi'nde son zamanların en dramatik geri dönüşü yaşandı" manşetini atarken, Danimarka basınındanise "Beşiktaş'tan Benfica karşısında çılgın geri dönüş" manşetini kullandı.