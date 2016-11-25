 Guedes: Beşiktaş galibiyeti hak etti – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    : Beşiktaş galibiyeti hak etti

    Guedes: Beşiktaş galibiyeti hak etti

    Portekiz'de ilginç gelişmeler yaşanıyor.

    Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria maçtan sonra, "Ağzımda çok acı bir tat kaldı" dedi. Benfica'nın ilk golünü atan 19 yaşındaki Guedes ise adeta şok olmuş şekilde flaş röportaj bölümünde, "Beşiktaş galibiyeti hak etti" sözlerini kullandı. Portekizli gazetecilerin "Maç berabere bitti" sözleri üzerine de "Evet biliyorum. 3-0'dan gelip, 3-3'ü yakaladıkları için öyle söyledim" diyerek toparlamaya çalıştı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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